Willkommen !

Die Wallfahrtstätte Lourdes ist ein privilegierter Ort, ein Juwel von Bergen umgeben, der sich über eine Fläche von mehr als 50 Hektar erstreckt. Es ist ein heiliger Ort, "auf den der Himmel ein besonderes Augenmerk gerichtet hat" und der von Millionen von Pilgern aus aller Welt aufgesucht wird, die die Jungfrau Maria um Fürsprache bitten.

Ob mit einer Gruppe, als Einzelpilger oder mit der Familie, ob gläubig oder nicht, in Lourdes finden sie einen Ort der Einkehr, des Entdeckens und der Besinnung. Das Heiligtum regt dazu an, sich der Anmut des Ortes zu überlassen, um seine Geschichte und sein kulturelles Erbe, mit Aktivitäten entsprechend Ihrer Wünsche, zu entdecken. Lassen sie sich in Lourdes durch das Unerwartete überraschen.